Lazio, Sarri: “Folle pensare a una gara facile. Il ministro francese ha sbagliato”

Il tecnico Maurizio Sarri analizza la trasferta della Lazio contro il Marsiglia

La Lazio è chiamata a uno snodo importante in Europa League. Domani i biancocelesti sfideranno il Marsiglia nel quarto turno della fase a gironi. Il tecnico Maurizio Sarri analizza le difficoltò della trasferta: "Sarebbe da folli venire al Velodrome e pensare di disputare una partita facile. Il Marsiglia difende con un modulo e attacca con un altro, inoltre hanno dimostrato all'andata di avere ottime qualità tecniche. Il calcio francese è molto vicino alla nostra Serie A, con eccellenze addirittura superiori. Non ci possiamo aspettare nulla di semplice, ma lo sapevamo vedendo il girone. Alla fine, questa gara può risultare decisiva. Fino a questo momento non abbiamo mostrato di reggere la doppia competizione: dopo le 3 partite di Europa League abbiamo raccolto solo un punto. Ormai siamo in ballo e domani vedremo. Se vogliamo crescere abbiamo bisogno di continuità: due partite fatte bene non sono sinonimo di continuità. Abbiamo dimostrato di saper reagire alle figure di merda, ma la continuità è un'altra cosa".