Lazio, Sarri: “Follia giocare 61 ore dopo l’Europa League. Rigore Roma inesistente”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri risponde alle accuse della Roma e critica la Lega Serie A

La Lazio prova a rilanciarsi dopo la vittoria nel derby contro la Roma. I biancocelesti cercano tre punti preziosi in Europa League. Il tecnico Maurizio Sarri attacca l'organizzazione del calendario in conferenza stampa: "Valuteremo oggi, ieri ancora la squadra era divisa in base al minutaggio nel derby. La Lega ci ha messo una partita di campionato a 61 ore dalla partita europea, è una cosa fuori dal mondo. Bisogna però adeguarsi". Poi Sarri si sofferma sugli episodi del derby: "L'espulsione di Leiva? Lui non ha fatto fallo, semmai lo ha subito. Il rigore nel primo tempo? Zaniolo era in fuorigioco, non ci poteva essere. E poi il rigore nel secondo tempo lo hanno visto solo l'arbitro e il var. Io in due giorni non ho visto il contatto: se c'è, è Zaniolo che prende Akpa. Ma non mi interessa, i punti li abbiamo fatti e dobbiamo pensare al futuro. Una stagione non deve basarsi su un derby, per quanto sia importante. Lazio scelta giusta? Penso di sì, qui sto benissimo, mi dà gusto, mi diverto. C'è grande applicazione in allenamento, poi in partita si può portare il 90 o il 10%. Con la società mi trovo bene, anche se bisognerebbe parlare di persone, che sono loro che compongono un club".