Lazio, Sarri: “Pagato un errore, ma abbiamo fatto un passo in avanti”

Il tecnico Maurizio Sarri analizza la sconfitta della Lazio in Europa League contro il Galatasaray

La Lazio stecca al debutto in Europa League. I biancocelesti incappano in una bruciante sconfitta contro il Galatasaray e rischiano di partire subito con un gap importante in un girone difficile. Fatale l'errore del portiere Thomas Strakosha che provoca un autogol sbagliando la presa. Il tecnico Maurizio Sarri interviene ai microfoni di Sky Sport per analizzare cosa non ha funzionato: "Abbiamo fatto una partita completamente diversa da quella di domenica, su un campo difficile. Non abbiamo quasi mai sofferto, siamo stati in gara bene e sembrava una partita completamente sotto controllo. Purtroppo gli errori fanno parte di questo sport e stasera abbiamo pagato un errore ma io lo considero un piccolo passo in avanti da parte della squadra".