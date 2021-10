Lazio, Sarri sul Marsiglia: “Partita difficile”. Sull’Inter: “Calci, spinte, sputi e…”

Il mister biancoceleste ha parlato in conferenza stampa del match di Europa League

POCO RIPOSO - Sulle tante partite in pochi giorni:"Questo è un discorso che investe 7 squadre, queste saranno costrette a 17 partite in meno di 72 ore. Vedo che la Lega Calcio è molto disponibile nei miei confronti, mi risponde sempre a differenza di ciò che fa ad altri tecnici. Ho visto Dal Pino che ha parlato di Premier, ma io non entrerei in questo discorso, gli ricordo che in Premier si portano dentro oltre 5 miliardi di euro, in Italia meno di un quinto. In Premier hanno quindi consentito alle squadre di fare rose di un altro livello. Col Chelsea cambiavo pure 10 giocatori tra campionato ed Europa League, ma per la Serie A mi sembra una cosa improponibile. Lascerei perdere quello che succede in Inghilterra, è un altro pianeta, come NBA e Serie A di basket".