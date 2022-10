Lazio-Sturm Graz, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la quarta giornata di Europa League.

Lazio-Sturm Graz si gioca questa sera, giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 21 per la quarta giornata del girone di Europa League. Olimpico che dovrà spingere la formazione di Sarri alla ricerca della vittoria che sarà utile per il proseguimento della fase a raggruppamento dato che dopo la sfida odierna ne mancheranno ancora due.

Lazio-Sturm Graz, la situazione

Equilibrio totale dopo le prime tre giornate con tutte le squadre del gruppo a quota 4 punti. Lazio e Sturm Graz vorranno quindi trovare la vittoria per cercare di prendersi un vantaggio prima delle ultime due sfide. Ricordiamo che nello stesso raggruppamento ci sono anche Feyenoord e Midtjylland. Padroni di casa che dovrebbero affidarsi come quasi sempre fatto in questa stagione alla migliore formazione possibile con poco turnover. In campo quindi bomber Ciro Immobile. Con lui Pedro e Felipe Anderson con iniziale riposo di Zaccagni. negli ospiti sarà Ajeti a guidare l'attacco.

Probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Lazio e Sturm Graz è in programma giovedì 13 ottobre 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. Per gli appassionati che non saranno all'Olimpico ma che vorranno vedere la sfida in tv lo si potrà fare grazie a DAZN e Sky e anche TV8.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti gli altri televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per gli abbonati Sky, i canali di riferimento raggiungibili attraverso il decoder satellitare saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). In streaming con Sky Go.

Gli appassionati, come anticipato, potranno seguire la gara anche in chiaro del match su TV8.

Di seguito le possibili formazioni del match:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

STURM GRAM (4-3-1-2): Siebenhandl; Ingolitsch, Wuthrich, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Ajeti. All. Ilzer