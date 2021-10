Lazio, Tare ammette: “Scelto Sarri per uscire dalla comfort-zone”

Igli Tare rivela i motivi dietro la scelta di Maurizio Sarri come tecnico della Lazio

La Lazio punta all'Europa League dopo la vittoria in bello stile contro l'Inter in campionato. Serve una vittoria contro il Marsiglia per raddrizzare il discorso qualificazione. Maurizio Sarri torna in Europa League dopo la vittoria del 2019 con il Chelsea. Ma sarà lui l'uomo giusto per fare il salto di qualità in Europa? Il Direttore Sportivo biancoceleste Igli Tare dice la sua ai microfoni di Sky: "Me lo auguro, lo abbiamo portato per questo a Roma. Dopo l'addio di Inzaghi era doveroso fare una scelta scomoda per uscire dalla comfort-zone. Col suo arrivo mi auguro di fare il salto di qualità, non solo nel gioco ma anche nella mentalità e nei risultati".