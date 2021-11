Legia Varsavia-Napoli, le formazioni ufficiali: Spalletti punta su Petagna

Il Napoli fa visita al Legia Varsavia nella quarta gara della fase a gironi dell'Europa League

Il Napoli si gioca una buona fetta di qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League nel match contro il Legia Varsavia. La formazione polacca guida il gruppo C con sei punti, seguita dagli azzurri di Luciano Spalletti e dal Leicester a quota quattro. Per questo motivo, la squadra italiana deve vincere per provare a ipotecare il passaggio del turno ed evitare di vivere un vero e proprio spareggio contro lo stesso Leicester. Calcio d'inizio alle 18,45. Queste le formazioni ufficiali di Legia Varsavia-Napoli: