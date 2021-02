Leicester fuori dall’Europa League, ma per mister Rodgers non è una novità…

Ha destato tanto stupore l’eliminazione del Leicester da parte dello Slavia Praga in Europa League. La sconfitta subita in casa dalle Foxes nel match di ritorno dei sedicesimi del torneo ha portato il club inglese ad uscire dal torneo.

Un fatto che, a dirla tutta, non è poi così insolito specie se si osservano le statistiche del tecnico Brendan Rodgers…

L’anti record di Rodgers

Come sottolineato Opta, infatti, l’uscita dall’Europa League a seguito del doppio confronto contro lo Slavia Praga ha sorpreso molti ma forse, analizzando i dati relativi a mister Rodgers non avrebbe dovuto farlo poi così tanto. Infatti, per il tecnico si tratta della quinta eliminazione su cinque nelle fasi ad eliminazione diretta nella competizione europea. In precedenza il tecnico era già stato fatto fuori nel 2012/2013 e nel 2014/2015 da allenatore del Liverpool, nel 2017/2018 come mister del Celtic e infine nel 2018/2019 sempre col Leicester.