Leicester, gelo a Mosca e lo Spartak twitta foto di Shining con Nicholson congelato

Divertente botta e risposta sui social tra i due club

L'ufficio stampa del Leicester ha scherzato sul freddo di Mosca alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Spartak in terra russa. Su Twitter è stata pubblicata dal club inglese una foto di una sessione di allenamento serale, in cui un calciatore del club ha dovuto usare lo scaldacollo portandolo all'altezza degli occhi. "Fa freddo a Mosca", ha detto il team britannico in una nota. Lo Spartak ha replicato con una foto di Jack Nicholson del film "Shining", dove siede completamente ghiacciato.