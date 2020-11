Lille-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Lille-Milan si gioca oggi giovedì 26 novembre 2020 alle 18.55 per la gara valida per la quarta giornata del girone d’Europa League. Francesi reduci dal successo dell’andata, rossoneri senza Ibrahimovic ma desiderosi di “vendetta”.

Lille-Milan, le probabili formazioni

Squadra praticamente fatta quella del Lille che si affiderà a Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Andre, Xeka, Bamba; Yazici; David. Il Milan deve fare i conti con le tante assenze, ad iniziare dalla guida tecnica dove ci sarà ancora Bonera a dirigere la squadra. Per il resto, a tolto Ibrahimovic infortunato, la squadra potrebbe essere la seguente: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic

LILLE (4-4-1-1): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Andre, Xeka, Bamba; Yazici; David.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Lille-Milan verrà disputata come detto oggi giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18:55. Il match andrà in scena allo Stade Pierre Mauroy di Lille. Arbitrerà l’inglese Craig Pawson. Il match tra Lille e Milan sarà visibile su Sky, dove si può seguire tutta l’Europa League. Il match del quarto turno sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Per preferisse seguire la partita in streaming, potrà farlo con Sky Go. La gara tra i francesi e il Diavolo, infatti, potrà essere vista live scaricando l’app dedicata su pc e notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

In alternativa c’è anche Now Tv, servizio live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire anche il meglio del calcio di Sky.