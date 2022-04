Lipsia sbanca Bergamo e Atalanta è fuori dall’Europa League

Vittoria dei tedeschi per 2-0 al Gewiss Stadium

Il Lipsia ha vinto 2-0 a Bergamo eliminando l'Atalanta dalla Europa League. In semifinale va la squadra tedesca che ha giocato con giudizio colpendo in contropiede. Impenetrabile in questa gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League la difesa del Lipsia che ha ottenuto con merito la sua seconda semifinale della storia. Dopo la prima frazione di gioco, i nerazzurri sono sotto a causa del gol segnato da Nkunku, bravo a sfruttare una ripartenza e a depositare in rete un pallone servito dalla destra da Laimer. Nella ripresa giallo al Var, che non concede un rigore alla Dea per un tocco di mano su una punizione di Malinovskyi. Nel finale raddoppia ancora Nkunku dal dischetto. I tedeschi affronteranno in semifinale la vincente di Rangers-Braga. Per l'Atalanta la corsa europea finisce qui mentre la squadra tedesca si dimostra davvero impenetrabile. Presente in tribuna anche Steven Pagliuca, che ha prelevato la maggioranza del club nerazzurro