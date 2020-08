Lite furibonda e Banega prende in giro Conte per il parrucchino

Tra il 15′ e il 30 minuto della finale di Europa League tra l’Inter e il Siviglia si sono vissuti momenti di grande nervosismo in campo. Addirittura hanno litigato il calciatore andaluso Ever Banega e il tecnico nerazzurro Antonio Conte. Ne è nato un battibecco generale, durante il quale l’ex nerazzurro Banega (titolare a centrocampo) si è diretto verso Conte e s’è portato la mano sui capelli, prendendolo in giro per il parrucchino. È volato anche un “ti aspetto dopo, fuori”, prima che l’arbitro riuscisse a riportare la calma. Nel finale di primo tempo Lele Oriali dirigente nerazzurro, è andato da Banega per fargli rilevare l’atteggiamento di sfottò non proprio consono per un calciatore come lui.