Lo Shakhtar sogna la rimonta sulla Roma. Bondar suona la carica : “Niente è perduto”

Un vero disastro. Lo Shakhtar Donetsk è uscito pesantemente ridimensionato dalla sconfitta contro la Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Gli ucraini hanno incassato un pesantissimo 3-0, che sembra ipotecare il passaggio del turno per i capitolini. Tuttavia i precedenti invitano i giallorossi a non abbassare la guardia, dato che le rimonte sono sempre possibili.

FIDUCIA

Come se non bastasse la storia, ci ha pensato Valeriy Bondar ad avvertire la Roma. Il difensore dello Shakhtar ha espresso le sue convinzioni ai canali del club ufficiale ucraino: “La vittoria contro il Desna per 4-0 ci ha dato coraggio e ci fa essere più determinati prima della prossima gara. Niente è perduto per noi ancora. Se non ci credi, cosa scendi in campo a fare? Abbiamo la gara di ritorno: abbiamo un gran desiderio di passare il turno e dovremo concretizzare tutte le occasioni che avremo”.