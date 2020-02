Ludogorets-Inter: le formazioni ufficiali

L’Inter scende in campo nei sedicesimi di finale di Europa League. L’avversario è il Ludogorets, club bulgaro con tradizione ed esperienza nelle competizioni continentali. Fischio d’inizio a Razgrad alle 18.55. Da stasera entrerà in azione in Var nella seconda manifestazione europea. Queste le formazioni ufficiali:

Ludogorets (4-3-3): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Anicet Abel, Cauly Souza; Marcelinho, Swierczok, Wanderson.

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Martinez, Sanchez.