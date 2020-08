Lukaku apre, Eriksen chiude: l’Inter vola ai quarti, Getafe k.o. 2-0

Missione compiuta per l’Inter. I nerazzurri approdano ai quarti di finale di Europa League superando l’ostacolo Getafe con un convincente 2-0. La squadra di Antonio Conte ritrova il gol di Romelu Lukaku e la versatilità di Christian Eriksen, entrato a partita in corso e risultato determinante nel chiudere il discorso qualificazione.

LA GARA

La partenza migliore è del Getafe che mette subito alle corde l’Inter. Dopo un minuto di gioco gli spagnoli sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Maksimovic che impegna Handanovic. Nei primi venti minuti i nerazzurri soffrono i ritmi elevatissimi e il fraseggio della formazione madrilena. Tuttavia, non appena cala il forcing degli avversari, la squadra di Conte inizia a giocare. Lautaro impegna per due volte il portiere Soria che si esalta con due ottimi interventi in tuffo. L’estremo difensore non può nulla al 33′, quando Lukaku riceve palla, resiste alla carica del difensore e infila il pallone sul palo più lontano con un diagonale perfetto. L’Inter gestisce il vantaggio sul finire del primo tempo. Nella ripresa D’Ambrosio inventa una rovesciata spettacolare che impegna ancora Soria. Il Getafe risponde con il colpo di testa di Mata deviato in angolo da Handanovic. Al 73′ il Var convince l’arbitro ad assegnare un rigore al Getafe per fallo di mano di Godin, ma Molina calcia a lato. All’83 Bastoni lancia Eriksen che appoggia a D’Ambrosio. Djené ribatte ed Eriksen conclude a rete spalancata. E’ il gol che chiude il match. Sanchez sfiora il tris con un pallonetto fuori di poco. Finisce 2-0 per i nerazzurri.