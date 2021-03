Manchester United, Diallo in gol e carica social: spuntano commenti degli ex compagni all’Atalanta

Un gol importante quello messo a segno da Amad Diallo per il Manchester United nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan. Il giovane attaccante ex Atalanta è entrato a gara in corso e si è subito messo in evidenza con una rete su assist di Bruno Fernandes.

Prima marcatura con la maglia Red Devils e prime parole, seppur social, in vista della sfida di ritorno contro i rossoneri.

Diallo: carica social e sostegno dagli ex compagni all’Atalanta

“Siamo il Manchester United”, ha esordito Diallo in un post su Instagram e su Twitter dove appare nei momenti successivi alla sua marcatura. “Combatteremo per altri 90 minuti”. Un segnale chiaro da parte del classe 2002 che dopo le prime apparizioni con la nuova squadra si sta ritagliando in modo molto veloce il suo spazio in prima squadra.

Tra i commenti al suo post su Instagram, anche quelli degli ex compagni dell’Atalanta. Su tutti Marten De Roon – sempre molto attivo sui social – e del Papu Gomez, ora al Siviglia. Entrambi si sono limitati ad alcune emoticon col fuoco a testimoniare il momento “On Fire” dell’ex compagno.