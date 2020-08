Manchester United eliminato dall’Europa League: scintille (e insulti) in campo tra Lindelof e Bruno Fernandes

Sognavano senza dubbio un finale diverso del match. Il Manchester United, però, si è dovuto arrendere sotto i colpi del Siviglia. Brucia l’eliminazione dei Red Devils dall’Europa League e la mancata finale che avrebbe potuto rendere estremamente dolce la loro stagione. Forse, anche per questo, Victor Lindelof e Bruno Fernades si sono fatti prendere dal momento dando vita ad un’accesa lite sul campo dopo il 2-1 subito.

Manchester United: lite e insulti tra Lindelof e Bruno Fernandes

Una discussione incredibile che è stata ben vista da tutto il mondo. I due calciatore del Manchester United Victor Lindelof e Bruno Fernandes si sono fatti travolgere dalla delusione e dalla rabbia del momento dando vita ad un confronto molto acceso in campo. La dinamica sembra essere abbastanza chiara e fa riferimento agli attimi immediatamente successivi alla rete del 2-1 del Siviglia che, di fatto, elimina il Manchester United dal torneo. De Jong, attaccante degli spagnoli, insacca con grande facilità, quasi senza marcatura. La colpa, secondo Bruno Fernandes è della difesa e il portoghese non fa nulla per nascondere il suo pensiero.

Davanti a tali accuse, Lindelof, che in quel momento insieme a Maguire avrebbe dovuto marcare l’attaccante rivale, non ci sta e risponde con toni molto accesi al compagno. Un confronto che non è sfuggito alle telecamere e, soprattutto, ai social network dove tra i vari replay mostrati sembra chiaro anche il dialogo tra i due. In modo particolare, gli insulti che il difensore rivolge al trequartista portoghese, tra l’altro autore della rete dei Red Devils su calcio di rigore. Un faccia a faccia deciso e ruvido che sicuramente avrà avuto un seguito anche negli spogliatoi dove mister Solskjaer dovrà aver messo una pezza.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE