Manchester United in semifinale col brivido: Copenaghen battuto ai supplementari

Fatica più del previsto il Manchester United per avere ragione del Copenaghen nei quarti di finale di Europa League. I Red Devils approdano così alla semifinale della competizione internazionale che conquistarono nel 2017. Ora la formazione di Ole Gunnar Solskjaer sogna un clamoroso bis, anche se andranno limati i difetti evidenziati contro il club danese.

LA GARA

Lo United ha il peso del pronostico e conduce il match cercando di sfondare il muro del Copenaghen. Missione difficile, data la compattezza della formazione danese. Il Var ci mette del suo, negando un calcio di rigore e un gol di Greenwood ai Red Devils. Nella ripresa la musica non cambia: poche occasioni e ritmi non elevati. L’occasione più grossa capita sui piedi di Oviedo, ma il tiro dell’attaccante del Copenaghen viene ribattuto dalla difesa inglese che si salva per un soffio. La sfida prosegue ai tempi supplementari e al 95′ l’incontro si sblocca. Ci pensa Bruno Fernandes con un perfetto calcio di rigore. E’ la rete che decide l’incontro e lancia gli inglesi in semifinale.