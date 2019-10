Manchester United, Maguire: “Pronti a seguire il protocollo Uefa in caso di razzismo”

Continua a tenere banco la questione razzismo nel mondo del calcio. Particolarmente temuta, sotto quest’aspetto, è la gara di Europa League che questo giovedì 24 ottobre il Manchester United giocherà sul campo del Partizan Belgrado, costretto a giocare gli ultimi due match a porte chiuse proprio a causa di episodi di razzismo dei propri supporter. Dell’argomento, come raccolto dal Mirror, ha parlato il difensore dei Red Devils Harry Maguire.

PROTOCOLLO – “Se dovessero verificarsi dei casi di razzismo, ci auguriamo che la Uefa segua i tre passaggi previsti dal protocollo. Siamo sicuri che però tutto andrà bene e che si giocherà in una grande atmosfera, quella in cui tutti noi non vediamo l’ora di giocare. Ma se qualcosa dovesse andare storto, noi seguiremo il protocollo”.