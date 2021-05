Manchester United, Maguire sprezzante: “Europa League? Ora vinciamo la finale”

Il difensore Red Devils dopo aver superato la Roma in semifinale: "La partita è stata un po' come il basket..."

CARICO - "Questo è un grande risultato. Ovviamente non abbiamo vinto e c'è delusione, ma abbiamo fatto il più nella gara di andata", ha dichiarato Maguire. "Abbiamo iniziato la partita un po' in maniera irritante. Loro pressavano a uomo cosa che ha reso la partita un po' come il basket da una parte e dall'altra. Non vogliamo mai perdere, siamo arrivati alla partita volendo vincere. Non vogliamo celebrare questo risultato, ma siamo contenti di aver raggiunto la finale. Ora dobbiamo andarci e vincerla. Cavani? Edinson ha segnato due grandi gol, conosciamo i suoi movimenti quando abbiamo palla ed è brillante, ha sempre l'occasione di segnare". Grande fiducia per il Manchester United in vista della finale di Danzica.