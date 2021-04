Manchester United-Roma diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca alle 21 la semifinale d'andata di Europa League

Manchester United-Roma si gioca questa sera, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21 per la semifinale d'andata di Europa League. Red Devils contro giallorossi per una gara ricca di emozioni alla quale parteciperanno anche tanti ex.

Manchester United-Roma, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per Ole Gunnar Solskjaer e il suo Manchester United. Gli inglesi potrebbero scendere in campo con Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani. Anche la Roma di Fonseca medita ancora su chi schierare. Questo il possibile undici: Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Manchester United-Roma si disputerà, come detto, questa sera giovedì 29 aprile 2021 nel palcoscenico dell'Old Trafford di Manchester. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima fra le due formazioni in Europa League, è in programma alle ore 21.00.

La sfida Manchester United-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite).

La partita sarà inoltre visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre).

Tifosi e appassionati avranno varie possibilità per seguire Manchester United-Roma anche in diretta streaming. La gara potrà essere vista mediante Sky Go e sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle gare di Europa League a chi acquista il pacchetto Sport.

La partita potrà infine essere seguita in modalità totalmente gratuita sempre in diretta streaming sul sito di TV8, ovvero TV8.it.