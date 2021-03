Manchester United, Solskjaer: “Il Milan ha storia e tradizione, ma noi vogliamo un trofeo”

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League: “Quando abbiamo pescato il Milan, abbiamo pensato che fosse una gara di Champions League. Ho grande ammirazione per loro: hanno tradizione, storia, qualità, classe assoluta. Ora stanno ricostruendo, ma sono già lassù”. I Red Devils si presenteranno alla gara con il Milan con l’infermeria piena: “David De Gea, Donny Van De Beek, Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata e Marcus Rashford non credo saranno disponibili. Edinson e Marcus sono in dubbio, ma non credo ci saranno. La scorsa stagione siamo stati battuti in semifinale di Europa League, è stata difficile da mandare giù. Sappiamo quanto possa essere importante per noi vincere questo trofeo”.

