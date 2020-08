Manchester United, Solskjaer: “Non abbiamo capitalizzato le occasioni. I nostri giovani devono crescere…”

Il tecnico degli inglesi commenta a caldo la partita persa con il club andaluso che condanna lo United all’eliminazione.

LE PAROLE DI SOLSKJAER

“Non abbiamo capitalizzato le opportunità create, così diventa difficile vincere le partite. La nostra rosa vanta tanti giovani che devono crescere. Il loro portiere ci ha impedito di segnare, peccato perchè abbiamo giocatori che sanno far male e dispiace non aver concretizzato le occasioni prodotte. Il calcio a volte è crudele, sicuramente possiamo migliorare e giocarci le prime piazze in campionato. Non è stata una stagione fortunatissima sotto l’aspetto degli infortuni, per questo dobbiamo migliorare la rosa”. Queste le parole di Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa dopo l’eliminazione degli inglesi dall’Europa League.