Milan, Bonera: “Pagata una distrazione. Lo spirito di squadra c’è anche senza Ibra”

Il Milan strappa un pari prezioso sul campo del Lilla. I francesi si sono confermati squadra ostica e pungente, ma la formazione italiana è riuscita a conquistare un punto importante. I rossoneri restano comunque il lizza per la conquista del pass per i sedicesimi di finale.

LE PAROLE DI BONERA

Il tecnico ad interim Daniele Bonera commenta a Sky Sport la prestazione della sua squadra: “Abbiamo fatto una buonissima partita, ci siamo distratti in un’occasione, peccato perché la squadra ha mantenuto il pallino del gioco. Rispetto alla partita d’andata abbiamo visto tutt’altro Milan. Questa è la forte identità che ormai è in tutti noi, è lo spirito di gruppo e di partecipazione. Siamo contenti del lavoro che fanno quotidianamente i ragazzi. Peccato solo per il risultato di stasera. Tonali? La sua prestazione fa parte di un percorso, lo sapevamo e lo sa il ragazzo, abbiamo piena fiducia in lui. E’ stato fondamentale con quel passaggio per Rebic, ma al di là di quello è un ragazzo serio ed intelligente, siamo contenti di lui. Siamo contenti che ci siano ragazzi giovani e intraprendenti, a volte un po’ di sana follia fa bene. E’ un bel Milan, un Milan dei giovani, con qualche elemento di esperienza perché non dobbiamo dimenticarci di Kjaer che ci sta dando una grossa mano. Bennacer sta contribuendo tantissimo, è cresciuto molto, ma non mi soffermerei sui singoli perché questa squadra ha bisogno di tutti. Siamo fiduciosi. Sono tutte partite decisive, dobbiamo vincere le prossime e siamo convinti di poterlo fare se giocheremo così”. Bonera parla anche della scomparsa di Maradona: “Abbiamo avuto la notizia appena atterrati, mi unisco al cordoglio del mondo del calcio per questo grande campione”.