Milan-Celtic diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Celtic si gioca questa sera giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 18.55. Si tratta della quinta sfida del girone di Europa League che può dare la qualificazione ai rossoneri anche seguendo l’esito dell’altra gara del raggruppamento.

Milan-Celtic, le probabili formazioni

Migliore formazione possibile per il Milan del ritrovato Pioli, guarito dal coronavirus. Donnarumma in porta, Dalot, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandes in difesa. Kessié e Krunic in mediana. Castillejo, Calhanoglu, Hauge a supporto dell’unica punta che dovrebbe essere Rebic. Il Celtic fa affidamento su Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; Brown, McGregor; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; Brown, McGregor; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida tra Milan e Celtic si giocherà come detto oggi, giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 18:55. Match in programma a Milano, San Siro, senza tifosi a causa della pandemia di Covid-19.

Milan-Celtic sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, dove si può seguire tutta l’Europa League. La gara del quinto turno sarà visibile in tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Per chi preferisse vedere la sfida in diretta streaming, sarà possibile guardare Milan-Celtic solo per gli abbonati Sky, su Sky Go. In questo caso basterà scaricare l’app dedicata su pc e notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

In alternativa c’è anche Now Tv, servizio live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire anche il meglio del calcio di Sky.