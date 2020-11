Milan-Lille diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Lille si gioca questa sera giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21.00 per il terzo impegno del girone di Europa League. I rossoneri ospitano i francesi per confermarsi in vetta al proprio raggruppamento. La squadra di Pioli vive un buon momento di forma e non vuole fermarsi.

Milan-Lille, le probabili formazioni

Squadra praticamente decisa per Pioli che schiererà il suo Milan con Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. Anche il Lille pare aver già deciso la formazione: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Yazici, André, Sanches, Bamba; Ikoné, Yilmaz

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Yazici, André, Sanches, Bamba; Ikoné, Yilmaz.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Milan-Lille, gara valida per la terza giornata del Girone H di Europa League, si giocherà allo Stadio San Siro di Milano questa sera giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21.00. La partita dei rossoneri sarà visibile in chiaro in tv su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) ma anche su Sky, dove si può seguire tutta l’Europa League e tutte le partite di questa stagione. Il match sarà visibile si canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Per chi preferisse vedere in streaming Milan-Lille potrà godere della diretta live sul sito di TV8 ovvero tv8.it, il sito ufficiale della rete. Per gli abbonati Sky è disponibile anche la diretta streaming su Sky Go: basterà scaricare l’app dedicata su pc e notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

In alternativa c’è anche Now Tv, servizio live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire anche il meglio del calcio di Sky.