Milan, Pioli deluso: “Abbiamo giocato da grande squadra. Con un gol sarebbe cambiato tutto”

Il Milan esce sconfitto dal doppio confronto con il Manchester United. I rossoneri soccombono in casa, beffati dal gol di Pogba, che sfrutta uno svarione di Meité. Ora non resta che difendere il secondo posto in campionato.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli analizza le ragioni della sconfitta ai microfoni di Sky Sport: “E’ un’eliminazione che dispiace. Nelle due partite abbiamo giocato da grande squadra. Con un gol nel primo tempo sarebbe cambiato tutto. Non siamo riusciti a metterci qualcosina in più. Il Manchester è fortissima, è arrivata in semifinale di Europa League nell’anno scorso. E’ una squadra che ha battuto il Manchester City in campionato. Purtroppo nei due gol subiti tra andata e ritorno sono stati più nostri demeriti che loro qualità. Mi diventa difficile rimproverare qualcosa ai ragazzi: ci hanno messo spirito e qualità. Non essere riusciti ad andare avanti ci dispiace molto. Abbiamo 11 partite: concentriamoci sul campionato. Loro hanno avuto tutti i titolari. Io mi auguravo di poter fare lo stesso, ma non è stato così. Le prestazioni sono state davvero ottime. Ho apprezzato quello che ha detto ieri Kjaer: siamo giovani, ma questo non è un alibi. Le nostre due partite confermano la crescita. Abbiamo giocato all’altezza di un avversario fortissimo. Sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato difficile. Essere vicini a giocarci un posto in Champions dimostra il nostro valore. Ora potremo sfruttare la possibilità di preparare bene una partita a settimana. Abbiamo comunque dimostrato che il calcio italiano può reggere su certi livelli”.