Milan, Pioli: “Dobbiamo crescere, ma è stata una buona gara”

Il Milan vince al debutto in Europa League e il mister Pioli è anche soddisfatto. Così analizza la prova della sua squadra: “Ieri mi ero presentato positivo in sala stampa, ma ero preoccupato – ha spiegato Pioli – . Giocare una gara così importante dopo tre settimane non era facile. La squadra era pronta e lo abbiamo dimostrato comandando la partita. Dobbiamo crescere, ma è stata una buona gara. Bene così”. Grande prestazione di Ibra: “E’ un giocatore intelligente, capisce dove meglio posizionarsi. A inizio partita era un po’ troppo basso, dopo lo abbiamo usato più alto. Parliamo di un campione”.