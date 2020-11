Milan, Pioli: “Domani ci saranno dei cambi. Diaz e Dalot sono stati acquistati per le loro qualità”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa prima dell’impegno europeo contro il Lille. Il tecnico del Milan ha annunciato che domani ci saranno dei cambi: “Sicuramente domani ci saranno delle rotazioni, perché abbiamo bisogno di energie e freschezza dal punto di vista mentale e fisico – dichiara Pioli – . Il primo posto? Quando si comincia una stagione mi piace sempre pensare positivo. Ho sempre creduto nelle qualità della squadra. Siamo solamente all’inizio, come quelli che hanno cominciato a scavare un pozzo per cercare l’acqua ma devi scavare tanto per raggiungere la sorgente, non ti puoi mai fermare”. Pioli ha poi elogiato le recenti prestazioni dei nuovi acquisti Dalot e Brahim Diaz: “Sono stati acquistati per le loro capacità e per le loro qualità, siamo soddisfatti per il fatto di essersi fatti trovare subito pronti. Si sono resi disponibili a capire sin da subito il nostro modo di lavorare. Sono giovani con grande qualità e ambizione. Il futuro? C’è già chi ci dovrà pensare”.