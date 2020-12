Milan, Pioli è sicuro: “Qualità e cuore, così possiamo andare lontano”

Dopo una partenza negativa, il Milan rimonta e batte il Celtic. I rossoneri approdano ai sedicesimi di finale di Europa League con un turno d’anticipo.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli analizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Milan TV: “Abbiamo fatto un passo avanti molto importante, una partita che ci darà spunti interessanti. Non abbiamo approcciato male la gara ma abbiamo commesso errori che hanno condizionato la gara. È un insegnamento per la squadra che deve continuare a credere e giocare. Abbiamo continuato ad attaccare e abbiamo vinto ancora una volta con grande qualità e cuore. Queste due caratteristiche ci porteranno lontano. Noi onestamente non pensiamo ai record ma pensiamo a crescere, ma è comunque un grande passo in avanti rimontare due reti. La voglia di riprendere una partita importante con delle difficoltà, anche a causa dell’uscita di Kjaer, dimostra che la squadra è squadra e vuole fare bene. Ho la fortuna di avere a disposizione, nonostante le assenze, tante soluzioni. Sono contento che Hauge stia dimostrando le sue qualità, credo che possa crescere ancora tanto. È da poco con noi, ha ancora qualche difficoltà con la lingua, alcune posizioni in campo per lui magari sono un po’ strane ma può crescere ancora. Bene che tutti si facciano trovare pronti perché avremo tante partite importanti da giocare. Il nostro obiettivo era cercare di vincere il girone, esserci qualificati con una giornata d’anticipo mi permetterà di fare scelte precise. Sarà un’opportunità per chi sta giocando meno”.