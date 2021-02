Milan, Pioli: “Manchester United favorito per l’Europa League ma affrontarlo è motivante”

L’urna di Nyon ha sorteggiato gli accoppiamenti per gli Ottavi di finale di UEFA Europa League: il Milan, dopo essersi qualificato battendo la Stella Rossa grazie a un doppio pareggio (2-2 a Belgrado, 1-1 a San Siro), affronterà il Manchester United di Solskjaer. La squadra inglese, nel turno precedente, ha battuto la Real Sociedad (4-0 e 0-0). In campionato i Red Devils sono secondi in classifica a quota 49 punti dopo 25 giornate, a -10 dalla vetta occupata dai “cugini” del City.

Le gare di andata della seconda fase a eliminazione diretta della coppa, che i rossoneri giocheranno a Old Trafford, sono in programma per giovedì 11 marzo alle 18.55, invece quelle di ritorno, quando il Diavolo sarà di scena a San Siro, sono in programma giovedì 18 marzo alle 21.00. Nel giorno successivo si svolgerà il sorteggio dei Quarti di finale.

L’allenatore rossonero, Stefano Pioli ha commentato con serenità l’esito del sorteggio contro i Red Davils squadra considerata tra le pretendenti alla vittoria finale: “Per noi sarà una gara stimolante e motivante, affrontiamo la grande favorita della competizione – dice – Un avversario e uno stadio che ricordano momenti gloriosi della nostra storia”.