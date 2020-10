Milan, Pioli: “Passi in avanti per Tonali. Ibra, staffetta concordata con Leao”

Il Milan non si ferma più. I rossoneri vincono ancora in Europa League, dove la striscia dura ormai da cinque partite considerando i tre preliminari. La vittima odierna è lo Sparta Praga, superato per 3-0.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli analizza la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La squadra sa stare in campo, sa leggere le partite. Venivamo da una buona prestazione dove potevamo fare qualcosa meglio in fase di costruzione. Stasera siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che gli altri ci hanno concesso. Le mie scelte sono complicate perché giochiamo tanto e perché stanno giocando tutti bene. Il segreto è che questi ragazzi lavorano con grande disponibilità, compattezza, unione e per me è facile chiamarli in causa. E poi abbiamo voluto una rosa ampia per gli impegni della stagione, giusto sfruttarla. Ibrahimovic? La staffetta con Rafael era già annunciata. Se gliel’avessi chiesto magari avrebbe voluto giocare questa partita. Ma dobbiamo dosare le energie, in vista degli altri impegni. Tonali? Secondo me ha fatto anche due passi in avanti. Normale che abbia avuto delle difficoltà iniziali, non ha fatto la preparazione con noi, non conosceva i nostri meccanismi. Sono molto soddisfatto, è un giocatore molto forte e nel ruolo c’è tanta competitività. Il futuro non si può prevedere. Stiamo concentrati sul presente, ora pensiamo alla prossima partita perché non abbiamo fatto ancora niente. Piedi ben piantati per terra perché arriveranno le difficoltà”