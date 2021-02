Milan, Pioli: “Risultato positivo, non abbiamo sfruttato la superiorità numerica”

Il Milan esce con l’amaro in bocca dalla trasferta di Belgrado. La Stella Rossa pareggia proprio negli ultimissimi secondi, togliendo la gioia della vittoria ai rossoneri. Il 2-2 è comunque un risultato positivo per gli uomini di Stefano Pioli.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli analizza i risultati della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Non abbiamo avuto la qualità per fare un passaggio in più, congelare la partita e cercare il terzo gol. Purtroppo usciamo dal campo senza una vittoria che avremo meritato. Non siamo riusciti a conquistare perché quando siamo rimasti in superiorità numerica bisognava fare qualcosa in più e non concedere alla Stella Rossa nessuna situazione pericolosa. La partita l’abbiamo fatta. Abbiamo fatto i nostri errori e le nostre situazioni positive. Abbiamo concesso qualcosa ma si sa che a questi livelli devi giocare bene. Siamo stati compatti, era una partita giusta. La vittoria ce l’avevamo ma non siamo stati in grado si sfruttare la superiorità. Rimane un buon risultato, ci penseremo più avanti. Il risultato è positivo. Poteva essere più positivo ma il 2-2 è arrivato in trasferta”.