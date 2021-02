Milan, Pioli: “Sbagliamo più del solito. Ci manca il controllo della partita”

Missione compiuta per il Milan. I rossoneri passano il turno contro la Stella Rossa seppur faticando più del previsto. Servono, infatti, due pareggi e la somma dei gol in trasferta per qualificare la squadra italiana agli ottavi di Europa League.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli interviene ai microfoni di Sky Sport: “Non credo che le aspettative ci abbiano fatto male. La squadra è matura. Non siamo nel nostro momento migliore. I risultati ci hanno dato fiducia. Credo che abbiamo fatto una partita seria. Era importante passare questo turno contro un avversario che ci ha creato tanti problemi. La nostra stagione è stata finora positiva. L’Europa League è un nostro obiettivo. Il momento non è semplice, commettiamo più errori rispetto al solito. Stasera abbiamo avuto l’occasione di chiudere la gara a differenza dell’andata quando ci siamo accontentati del 2-1. Ai nostri livelli basta una rincorsa in meno o un passaggio impreciso per diminuire il livello della prestazione. Questa squadra sa assumersi le proprie responsabilità. Le difficoltà ci renderanno più forti. Prima riuscivamo a comandare maggiormente le partite. Questo ci permetteva di avere più soluzioni offensive. Ora questo fraseggio per costruire la superiorità numerica viene meno anche perché gli avversari ci conoscono maggiormente. Dobbiamo ritornare a dominare le partite. Ci vuole una costruzione più precisa. Ci sta mancando il dominio delle partite”.