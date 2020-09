Milan, Pioli: “Servirà gara di livello. Leader? Il gruppo”

Vigilia europea per il Milan di Pioli che giovedì affronterà il Rio Ave, squadra portoghese. Altra trasferta per i rossoneri che vogliono continuare a fare bene in Europa e alla vigilia l’allenatore ex Inter ha sottolineato la forza del gruppo.

LE PAROLE DI PIOLI

Queste le sue parole: “Dovremo dimostrare le nostre qualità di fronte ad una squadra che ha vinto due partite in trasferta e sconfitto il Besiktas, un avversario non semplice. Squadra tecnica e che prende buone posizioni, servirà una gara di livello. Proveremo ad essere aggressivi per togliere loro il fraseggio, ma servirà allo stesso tempo essere lucidi per capire quando si dovrà essere attendisti. Ibra è dentro il gruppo in tutto e per tutto, nelle loro chat si stanno sentendo e stimolando, qui il leader sta diventando il gruppo, la voglia di stare insieme e di essere soddisfatti e felici delle proprie prestazioni”.