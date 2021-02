Milan, Pioli sfida la Stella Rossa: “Vogliamo essere la sorpresa in Coppa. Guardiamo avanti dopo lo Spezia…”

Vigilia di Europa League per il Milan di Stefano Pioli che domani se la vedrà con la Stella Rossa. Il mister rossonero ha presentato la partita nel consueto appuntamento con la stampa.

Parla Pioli

Parte subito da chi sarà chiamato a giocare la sfida di Coppa anche pensando al derby di campionato contro l’Inter di domenica: “Mandzukic? Lui è un grande professionista, sta lavorando tanto e sta meglio. Penso sia pronto per giocare. Se a Belgrado ci sarà anche Ibrahimovic? Certo, tutto il Milan verrà convocato”.

E ancora sulla Coppa: “Europa League? Siamo contenti di tornare a giocare un torneo come questo. La squadra deve provare sensazioni positive e deve avere la voglia di superare gli ostacoli. Vogliamo essere la sorpresa anche in questa competizione”.

Uno sguardo poi al k.o. con lo Spezia: “Bisogna guardare avanti, nello sport non conta quanto fatto in precedenza ma quanto faremo da domani. Abbiamo parlato ma vogliamo partire bene in questa doppia sfida, che dura 180 minuti, contro una squadra che sta facendo bene e dominando il suo campionato. Derby? Ci penseremo dopo la gara con la Stella Rossa”.