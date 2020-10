Milan, Pioli: “Soddisfatto dell’approccio. Vogliamo continuare questo momento”

Il Milan continua a vincere e a stupire. I rossoneri passano sul campo del Celtic Glasgow e partono nel miglior modo possibile in Europa League nella fase a gironi.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli analizza il match dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita condotta bene. Nel secondo tempo siamo stati meno precisi tecnicamente e abbiamo rischiato qualcosa. Abbiamo approcciato bene la gara specialmente dopo una vittoria prestigiosa come il derby. E’ così che dobbiamo provare a vincere ogni singola partita. Credo che il segreto sia abbastanza semplice. Tutti stiamo lavorando nella stessa direzione da diverso tempo. Tutti siamo parte integrante di questo ambiente. Siamo una squadra giovane, che deve crescere. Il segreto parte dalla proprietà che ha confermato il nostro modo di lavorare e giocatori importanti, acquistandone altri. A Milanello stiamo bene e sfruttiamo ogni momento per crescere. I risultati positivi danno fiducia e sappiamo bene che arriveranno anche momenti delicati e difficili. Iniziamo comunque ad avere personalità importanti come Donnarumma, Kjaer, Romagnoli… Ci sono figure che possono aiutarci nei momenti di difficoltà. Abbiamo sempre pensato che la prossima partita sarebbe stata quella più importante. Vogliamo continuare questo momento. La svolta è arrivata da gennaio con l’acquisto di giocatori ideali. Il percorso è solamente all’inizio. Credo che per la coesione dei miei giocatori si possa pensare di superare anche i prossimi momenti difficili. Scudetto? Più alziamo il livello tecnico e più si possono valutare tanti aspetti. La qualità farà la differenza”.