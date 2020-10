Milan, Pioli: “Sparta Praga un’avversaria difficile da superare”

Il Milan tornato vittorioso dal Celtic Park si rituffa in Europa League a distanza di una sola settimana e si prepara a ospitare lo Sparta Praga a San Siro. Alla vigilia della seconda giornata del Gruppo H, in programma giovedì alle 18.55, a Milanello ha parlato in conferenza stampa il tecnico Stefano Pioli. Queste le parole dell’allenatore rossonero: “Un girone tosto, difficile, che ci metterà alla prova e che ci dovrà far confermare le prestazioni di alto livello. Lo Sparta ha vinto tutte e sei le partite di campionato, è rimasta in 10 nella prima giornata ma è stata in partita contro il Lille. Sarà un’avversaria difficile da superare”.

IL PAREGGIO CON LA ROMA

“È normale che i miei giocatori non fossero soddisfatti del 3-3 con la Roma, avevamo la possibilità di vincere. Cerchiamo di pretendere sempre il massimo, ma siamo usciti dal campo con la consapevolezza che questa è la strada giusta da seguire”.

TĂTĂRUŞANU E LA FORMAZIONE

“Qualche cambio di formazione sicuramente ci sarà, stiamo giocando e spendendo tanto. Il momento è importante ma molto faticoso: con Ciprian ho parlato ma ha la mia piena fiducia e quella di tutti i compagni. I giocatori si devono aiutare e stimolare da soli, ed è quello che stanno facendo. La formazione non la sanno ancora neanche i giocatori, sono tutte valutazioni che farò tra l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani. Non mi piace parlare di turnover, metterò in campo una squadra forte e competitiva”.

LA SITUAZIONE DELLA ROSA

“Io non sto pensando al mercato di gennaio, la squadra nemmeno. Sapremo cosa fare se ci sarà l’occasione, ma prima ci sono tanti impegni da affrontare”.

LE CONDIZIONI DI IBRAHIMOVIĆ

“Siamo impegnati a giocare ogni tre giorni, dopo la sfida di domani saremo già in campo anche domenica con due giorni di riposo. Non chiederò a Zlatan se vuole giocare, perché conosco già la risposta. L’importante è avere tanti giocatori a disposizione”.

LA NOMINA DI FRANCO BARESI A VICE-PRESIDENTE

“Sono molto contento e faccio i complimenti alla società per questa decisione. Franco è una leggenda del Milan, saprà trasmettere tutti i valori di questo Club. Non vedo l’ora che possa venire a Milanello a parlare con i giocatori, con me. Più siamo circondati da persone che conoscono i valori del Milan, più abbiamo possibilità di crescere”.