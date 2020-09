Milan, Pioli: “Vogliamo la fase a gironi. Ibra c’è e sta bene”

Il Milan torna in campo per un impegno ufficiale. Giovedì sera la squadra di Pioli affronterà lo Shamrock Rovers per il turno preliminare di Europa League. Alla vigilia l’allenatore ha presentato la sfida che attende i suoi.

LE PAROLE DI PIOLI

Queste le sue parole: “C’è l’emozione di cominciare la nuova stagione. Noi vogliamo arrivare ai gironi, ma prima bisogna pensare alla partita di domani. Gara non scontata? Nello sport non si deve mai dare nulla per scontato, si partirebbe con l’approccio sbagliato. Conosciamo i nostri avversari, giocano un calcio propositivo. E fisicamente stanno meglio. Ma i ragazzi che partiranno oggi sono pronti. Ibrahimovic ha recuperato completamente. Mentalmente sta bene, è partecipe, competitivo e disponibile al massimo come sempre”.