Milan-Sparta Praga diretta tv e streaming Europa League, dove vedere il match

Milan-Sparta Praga si gioca oggi giovedì 29 ottobre 2020 per la seconda giornata del girone di Europa League. Il fischio d’inizio della sfida è previsto per le 18.55. Dopo la vittoria del primo turno, il Diavolo cercherà conferme per rimanere in vetta al raggruppamento.

Milan-Sparta Praga, le probabili formazioni

Scelte praticamente obbligate per entrambe le squadre. Il Milan di Pioli si schiererà con Tatarusanu tra i pali dopo l’esordio non felice in campionato; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot in difesa; Tonali, Bennacer in mezzo al campo; Castillejo, Krunic, Brahim Díaz alle spalle di Ibrahimovic. Ospiti che andranno quasi sicuramente con un modulo speculare. Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Krejci; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Moberg; Kozak.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Díaz; Ibrahimovic.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Krejci; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Moberg; Kozak.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Milan-Sparta Praga si giocherà questa sera giovedì 29 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio della partita di Europa League è previsto per le ore 18.55.

A trasmettere la sfida Sarà Sky e si potrà godere dello spettacolo del match sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport. La telecronaca sarà curata da Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Chi preferisse vedere la partita del Milan in streaming potrà farlo previo abbonamento su Sky, con Sky Go anche attaverso su pc e notebook, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

I tifosi avranno comunque un’ulteriore possibilità per seguire la gara in streaming: quest’ultima è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare che offre la visione di diversi eventi sportivi. Basterà unicamente acquistare uno dei pacchetti offerti.