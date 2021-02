Milan-Stella Rossa diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Stella Rossa si gioca questa sera, giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 21.00 per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo il 2-2 dell’andata, i rossoneri sono chiamati ad imporsi tra le mura amiche di San Siro.

Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni

Squadre decise per entrambi i tecnici. Da una parte Pioli che dovrebbe optare per il suo Milan ad una formazione con Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Rebic; Leao. Dall’altra Dejan Stankovic che si affiderà a Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Rebic; Leao.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La gara di Europa League tra Milan-Stella Rossa si giocherà, come detto, oggi giovedì 25 febbraio 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Come è purtroppo ormai consuetudine, la sfida di disputerà a porte chiuse così come imposto dalle regole adottate per far fronte alla pandemia. Il fischio d’inizio del match è programmato alle ore 21.00.

La sfida che vedrà protagoniste Milan e Stella Rossa sarà trasmessa sia in chiaro da TV8 al canale 8 del digitale terrestre che dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 del satellite).

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su tv8.it, ovvero il sito ufficiale del canale tv. Inoltre, per gli abbonati Sky, sarà come consueto disponibile attraverso Sky Go: in questo caso basterà collegarsi al sito della piattaforma attraverso pc e notebook, o scaricare l’apposita app per dispositivi iOS ed Android per seguire l’evento attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Un’ulteriore alternativa per gli appassionati di Europa League e tifosi del Milan è inoltre rappresentata da Now TV, il servizio live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti.