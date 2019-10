Milinkovic-Immobile, sorpasso Lazio: Rennes battuta 2-1

Pronto riscatto per la Lazio. I biancocelesti vincono la seconda partita del proprio girone, superando il Rennes all’Olimpico di Roma. Un successo importantissimo dopo il flop al debutto contro il Cluji. Nel primo tempo le due squadre si studiano. I ritmi sono bassi e le grandi occasioni scarseggiano. Immobile cerca la conclusione al volo sugli sviluppi di un corner, ma non trova la porta. Gli ospiti non impensieriscono quasi mai Strakosha, mentre i biancocelesti faticano a ripartire. Nella ripresa cambia la musica, ma inizialmente non suona benissimo per gli uomini di Inzaghi: al 55′ Morel è perfetto nel taglio sul secondo palo ed insacca in rete. La Lazio ha il pregio di non lasciarsi andare e trova il pareggio al 63′ con un tiro di prima intenzione di Milinkovic-Savic. Al 75′ arriva il sorpasso dei capitolini con un preciso colpo di testa di Immobile. Il Rennes si riversa in avanti, ma rischia esponendosi al contropiede avversario. Non cambia il risultato: vince la Lazio 2-1 e torna a guardare con fiducia alla qualificazione ai sedicesimi.