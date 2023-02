Nantes, Kombouaré: “Juventus, se perdi con noi farai una figuraccia”

Dopo l'1-1 dell'andata la Juventus si gioca la qualificazione in Europa League domani a Nantes. Alla vigilia del match in programma alle 18:45 allo Stade de La Beaujoire l'allenatore dei francesi Kombouaré ha presentato il match in conferenza stampa: "I bianconeri sono molto forti e batterli sarà difficilissimo ma siamo tutti motivati per la partita contro di loro. Vogliamo dare tutto in campo per i tifosi e fare qualcosa di mai visto qui a Nantes, ovvero battere una squadra italiana. I bianconeri hanno in panchina Allegri che è uno dei migliori allenatori al mondo. Nel match dell'andata sono stati molto aggressivi e noi abbiamo difeso bene. Non siamo abituati a giocare contro squadre come la Juve che sono praticamente sempre in Champions League e per lo sfortuna sono finiti in questa competizione. Possiamo diventare delle leggende del club se vinciamo. Per loro sarebbe una figuraccia perdere contro il piccolo Nantes".