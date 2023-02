Nantes, striscioni contro la Juventus: “Da 27 anni il club degli imbrogli”

I focosi tifosi del Nantes prima del match contro la Juventus hanno esposto alcuni striscioni offensivi. In uno particolarmente lungo di colore nero e scritta bianca campeggiava la frase: "Club degli imbrogli, degli intrighi e della repressione. Da 27 anni sempre lo stesso leitmotiv. Juve m*rda". Il riferimento è al match del '96 di Champions League tra le due squadre. Sicuramente le ultime vicende bianconere in Serie A con la penalizzazione in classifica (per la questione delle plusvalenze fittizie) hanno dato una spinta in più ai tifosi francesi per allestire questi striscioni.