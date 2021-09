Napoli, Di Lorenzo e Ruiz all’unisono: “Ci sono state decisioni che non ci hanno aiutato”

Il commento a fine gara di due calciatori azzurri

Il Napoli è stato sconfitto al Maradona dallo Spartak Mosca nel match del secondo turno di Europa League. Di Lorenzo e Ruiz se la prendono con l'arbitro: Stasera degli episodi discutibili e non favorevoli ci hanno frenato". Giovanni Di Lorenzo sulla stessa linea di Fabian Ruiz sulla disamina della gara contro lo Spartak Mosca. "Alcune decisioni arbitrali non le abbiamo comprese almeno viste in campo. Poi è chiaro che abbiamo sbagliato in alcune occasioni e non siamo stati bravi come in altre occasioni". "Siamo delusi e rammaricati perchè non penso che meritassimo la sconfitta. Ma bisogna guardare avanti e reagire subito. Il discorso qualificazione è apertissimo"