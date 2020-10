Napoli, Gattuso: “Abbiamo cambiato tattica. Consapevoli di essere forti”

Il Napoli riesce a imporsi in casa della Real Sociedad. Un successo importante perché permette agli azzurri di rimettersi in corsa per la qualificazione dopo il tonfo nella prima gara in casa contro l’AZ Alkmaar.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Oggi non era facile venire qui e giocare contro questa squadra. Hanno cambiato il tipo di pressione, non ci hanno fatto giocare come avremmo voluto. Ci sta perché è una squadra molto forte. Dopo 25 minuti abbiamo cambiato: non siamo più andati a prenderli, ma abbiamo aspettato, prendendo pochissime imbucate. Penso che la squadra sia stata molto brava. Andando a prenderli alti abbiamo rischiato due o tre volte alcuni contropiedi pericolosi. Insigne? non è stata la fitta che ha sentito l’altra volta. Scudetto? Ho la sensazione di avere una squadra molto forte che si allena con serenità. Mi piacerebbe per qualità potermela giocare in maniera diversa. Mi è piaciuta la squadra, ma la mentalità deve rimanere anche se cambiassi qualche giocatore. C’è la consapevolezza di essere forti. Dobbiamo pensare a fare vita sana”.