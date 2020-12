Napoli, Gattuso ammette: “Abbiamo rischiato di perdere, gara da gestire meglio”

Il Napoli rimanda l’appuntamento con la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Gli azzurri pareggiano contro l’AZ Alkmaar e dovranno giocarsi tutto nell’ultima insidiosa sfida contro la Real Sociedad.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Potevamo chiuderla. Non una grandissima prestazione, abbiamo commesso alcuni errori. Ci è andata bene. Abbiamo dato troppo campo a loro. Se andiamo ad analizzare bene, ci poteva stare la sconfitta. Potevamo leggere meglio alcune situazioni. Ultimamente chi entra dalla panchina ci dà tanto e oggi non è successo. Ce la giocheremo tra una settimana contro la Real Sociedad. Abbiamo rischiato di perdere. Oggi potevamo gestire meglio la partita. Ci sono cose positive, ma prima bisogna analizzare i difetti. Non c’è stata una bella gestione nei 90′. Ci è andata bene. La squadra ha creato e abbiamo sfidato una formazione vera. Nel secondo tempo abbiamo fatto male noi. Rinnovo? Vediamo. Per me i contratti non sono la priorità, è il quotidiano. Allegri mi diceva sempre di avere pazienza. Oggi sono contento di Petagna che ha giocato molto bene”.