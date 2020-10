Napoli, Gattuso: “Poca decisione, forse troppi complimenti dopo l’Atalanta…”

Il Napoli va al tappeto contro l’AZ Alkmaar nella prima sfida di Europa League. Gli azzurri sono chiamati così a rimontare dopo questa falsa partenza per tenere vive le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso commenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non dovevamo perdere, il possesso palla va bene, ma è stato sterile. Nel primo tempo abbiamo creato qualche occasione, mentre nella ripresa abbiamo aspettato troppe palle sui piedi e mai un uno-due. Ci vuole più veemenza e più fame, oggi abbiamo giocato poco senza palla. Abbiamo complicato il cammino e ora non possiamo sbagliare più. Abbiamo preso troppi complimenti dopo l’ultima partita, non lo so, anche se abbiamo fatto la partita che dovevamo fare”.