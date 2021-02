Napoli, Gattuso: “Quarto posto ancora possibile. Granada? Ha perso tempo…”

Il Napoli non riesce nella rimonta disperata. Gli azzurri vengono eliminati ai sedicesimi di Europa League dal Granada e rischiano di vivere una stagione estremamente negativa dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e i passi falsi in campionato.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso analizza questo risultato ai microfoni di Sky Sport: “Non è mancato nulla di particolare. Abbiamo preso un gol assurdo anche oggi, dopo un tiro che è rimpallato. Dobbiamo essere orgogliosi e rammaricati allo stesso tempo. Chi ci rappresenta si deve far rispettare un po’ di più perché in questi giorni ne ho viste di cotte di crude. Se una squadra italiana si permette di fare quello che ha fatto oggi il Granada, secondo me, finiamo su tutte le pagine di giornali. Basti pensare che nel primo tempo abbiamo giocato 16-17 minuti di tempo effettivo, nel secondo tempo non vi dico. Penso che bisogni avere un po’ di rispetto e farsi rispettare. L’arbitro va là e ci fa giocare, non si può perdere tre minuti ogni volta. Se lo fa un’italiana viene massacrata su tutti i giornali. Si è giocato veramente poco, volevo dirlo perché è stato troppo evidente oggi. La squadra deve stare tranquilla, il quarto posto è ancora possibile. Qua la gente deve vedersela con il sottoscritto, i giocatori vanno lasciati tranquilli. Le scelte di giocare a tre o a quattro le faccio io, sono il primo responsabile. E’ una maglia pesante, i calciatori già si stanno giocando qualcosa di importante. Lavorare sarà importante per noi, è da mesi che non lo facciamo. Bisogna stare tranquilli e dare qualcosina in più tutti quanti, ma il responsabile sono io. Loro devono pensare a dare il meglio e a mettersi a disposizione”.