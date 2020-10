Napoli, Koulibaly: “L’anno scorso ho faticato, con Gattuso mi sono ritrovato”

Il Napoli conquista tre punti preziosi in Europa League superando 1-0 la Real Sociedad. I partenopei tornano in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Tra i protagonisti della vittoria c’è anche Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “Loro sono una squadra molto forte. Era difficile giocare fuori casa contro una squadra così in fiducia. Non penso sia la vittoria più importante della stagione, ma è comunque un bel successo. Siamo più consapevoli, possiamo fare bene. Vogliamo vincere tutte le partite. Sapevamo che la Real Sociedad era molto forte. Possiamo ritenerci soddisfatti. L’anno scorso ho avuto una stagione difficile. Non ho fatto malissimo, ma sapevo che avrei potuto fare di più. Il Mister mi ha detto la verità in faccia e mi sono messo al lavoro. Oggi si sono visti i risultati, ma bisogna mantenere questo livello. Nel passato volevo fare di più e quando non si sta bene i risultati non arrivano. Quest’anno dopo l’infortunio sono tornato al meglio. So che tutti si aspettano il massimo da me e io cerco di accontentare i tifosi. Amo Napoli, mi metto sempre a disposizione. Sono tranquillo. Gioco al mio livello e voglio dare qualcosa alla gente. Poi vediamo quello che succederà”.